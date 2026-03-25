Srbskí občania a podniky budú od 5. mája využívať rovnaké podmienky platieb ako používatelia jednotného eurového platobného priestoru, ktorý zahŕňa všetky štáty Európskej únie, ako aj Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
Minulý rok v máji sa Srbsko oficiálne stalo 41. členom SEPA (Single Euro Payments Area / Jednotná oblasť platieb v eurách), ktorá umožňuje bezhotovostné platby v eurách za výhodných a štandardizovaných podmienok vo všetkých členských štátoch tohto platobného priestoru.
Tieto zmeny výrazne uľahčia a urýchlia prevody peňazí a znížia náklady na transakcie zo Srbska do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Srbska.
Vstup do oblasti SEPA umožnil bankám pripojiť sa k platobným schémam SEPA a vykonávať svoje platobné služby v eurách v súlade s jednotnými pravidlami a štandardmi platnými v rámci týchto schém.
V praxi to znamená, že platby v eurách sa budú realizovať rovnakým spôsobom, podľa rovnakých technických a obchodných pravidiel, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykonáva v rámci jednej krajiny alebo medzi rôznymi členskými krajinami oblasti SEPA.
Uplatňovanie spoločných štandardov a infraštruktúry prinesie vyššiu efektívnosť, rýchlosť a transparentnosť transakcií a Srbsku konkrétne zlepšenie podnikateľského prostredia a atraktívnejší imidž pre zahraničných investorov.