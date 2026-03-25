Poskytovanie štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. Podmienkou jeho získania je prijatie na verejnú vysokú školu v SR a znalosť slovenského jazyka na požadovanej úrovni. Uchádzači môžu absolvovať ročnú jazykovú prípravu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo krátky intenzívny kurz na Univerzite Komenského v Bratislave (27. 7. – 7. 8. 2026), ktorý je pre vybraných bezplatný.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny uprednostňuje kandidátov: občanov Srbska slovenského pôvodu s priemerom nad 4,00 (SŠ) / 8,00 (VŠ) a podľa zvoleného študijného odboru.
Prospech sa hodnotí podľa stanovených pravidiel pre stredoškolákov aj vysokoškolákov. Zohľadňujú sa aj výsledky z predchádzajúceho stupňa štúdia.
Výhodu majú uchádzači, ktorí sa vzdelávali v slovenskom jazyku (max. 3 body). Body (max. 50 za prospech) určujú poradie kandidátov. Pri rovnosti bodov rozhodujú úspechy na súťažiach a kultúrnych podujatiach.
Odporúčania dvoch profesorov musia byť aktuálne, na hlavičkovom papieri s podpisom a pečiatkou. Študenti prikladajú aj overený výpis známok.
Prihlášky sa podávajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk do 25. mája, rovnako aj potrebné prílohy (mailom). Neúplné alebo oneskorené žiadosti nebudú akceptované.
Prednosť majú uchádzači do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ostatní môžu byť náhradníci.
Niektoré odbory (napr. zubné lekárstvo, farmácia, právo) nie sú štipendijné. Udeľuje sa 21 štipendií na magisterské a 2 na doktorandské štúdium. Podporené sú aj odbory ako všeobecné lekárstvo a učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii s ďalšími predmetmi.