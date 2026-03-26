1850 – v Uhorsku založili prvé priemyselné komory ako samosprávne záujmové organizácie podnikateľov.
1827 – zomrel nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven.
1870 – zomrel v Těšíne (Poľsko) politik, jazykovedec, básnik, publicista, evanjelický vikár, ideológ a organizátor slovenského národného hnutia Michal Miloslav Hodža.
1937 – Rím a Belehrad podpísali zmluvu o priateľstve, ktorou Taliansko zaručilo územnú celistvosť Juhoslovanského kráľovstva a zaviazalo sa odmietnuť podporu chorvátskym nacistom.
1977 – zomrel v Piešťanoch dramatik a spisovateľ Ivan Stodola, zakladateľ modernej slovenskej veselohry.
1984 – srbský spisovateľ Branko Ćopić, člen Srbskej akadémie vied a umení, spáchal samovraždu.
1986 – zomrel v Londýne fotograf a kameraman, ktorý fotil aj skupinu Beatles Dežo Hoffmann.
2020 – na celom svete sa koronavírusom nakazilo viac ako pol milióna ľudí a od začiatku pandémie zomrelo viac ako 22 000 ľudí.