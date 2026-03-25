V očakávaní najradostnejšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci včera miestnosti Klubu pre denný pobyt v Starej Pazove boli zaplnené farbami, úsmevmi a kreativitou.
Členovia Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix sa zišli na workshope, kde maľovali a zdobili kraslice rôznymi technikami – od kreslenia až po dekupáž. Takéto stretnutia pre nich predstavujú oveľa viac ako len tvorivú činnosť – sú to chvíle spolupatričnosti, podpory a výmeny pozitívnej energie. Ako povedala Mirjana Sokolovićová, podpredsedníčka spolku, takéto workshopy majú pre členov Fénixa viacnásobný význam, pretože podporujú nielen kreativitu, ale aj posilňujú vzájomné väzby a pocit spolupatričnosti.
Podujatie malo mimoriadny význam, pretože pri tejto príležitosti si pripomenuli aj na 32. výročie založenia spolku (18. marca 1994). Počas viac ako troch desaťročí práce Fénix realizoval množstvo aktivít s cieľom zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím a ich väčšie zapojenie sa do spoločenského života.