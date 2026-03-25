Výročné zasadnutie Obecnej organizácie dôchodcov v Kovačici sa uskutočnilo včera a malo aj volebný charakter.
Na začiatku zasadnutia si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov. Delegáti prerokovali správy o činnosti za rok 2025 , ako aj plán práce a finančný plán na rok 2026.
Za predsedu bol opäť zvolený Jano Koreň, ktorý bude funkciu vykonávať aj v nasledujúcom štvorročnom období. Za podpredsedov boli zvolení Jano Šuľa z Padiny a Đurđina Filipovićová z Crepaje. Zvolené boli aj orgány združenia vrátane výkonného a dozorného výboru.
Združenie, ktoré má približne 1 100 členov, sa vyznačuje vysokou aktivitou počas celého roka, organizuje množstvo športovo-rekreačných a kultúrnych podujatí a usiluje sa zapojiť čo najväčší počet dôchodcov do spoločenského života.
Na záver zasadnutia prihovoril sa zástupca predsedu obce Kovačica Miroslav Tomáš, ktorý ocenil prácu a energiu dôchodcov a zaželal im úspechy počas celého roka.