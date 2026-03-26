Premiéra divadelného predstavenia Len pekne, ak nemož inak v podaní Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára v Selenči sa uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 5. apríla o 20.30 h v Dome kultúry v Selenči.
Ešte pred premiérou sa selenčskí divadelníci predstavia touto inscenáciou aj na 31. ročníku festivalu DIDA v Pivnici, a to v sobotu 28. marca o 16.30 hodine.
V inscenácii podľa textu Jána Čajaka sa predstavia herci: Rastislav Rybársky (Martin), Tereza Žiaková (Mara), Rastislav Lojdl (richtár), Iveta Pecníková (Kata) a Jaroslav Berédi (prísažný).
Réžiu má na starosti Rastislav Rybársky, technicky predstavenie zabezpečuje Davorin Stricky.