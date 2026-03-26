Jubilejné 10. Pazovské divadelné dni včera večer v divadelnej sále slávnostne otvoril Irfan Mensur, známa divadelná a filmová osobnosť. Zdôraznil, že festival, ktorý sa koná v dňoch 25. až 29. marca, pripadá aj na Svetový deň divadla, ktorý si pripomenieme v piatok 27. marca, a preto je o to aj významnejší. Hosťujúcim divadelným súborom, milovníkom divadla a samotným organizátorom podujatia zaželal mnoho zdaru prednesom poézie.
Organizátorom divadelného festivalu, ktorý sa koná s podporou Obce Stará Pazova, je Stredisko pre kultúru Stará Pazova, v mene ktorého sa prihovorila riaditeľka Libuška Lakatošová. Vyjadrila spokojnosť, že tento festival úspešne pretrváva, keďže divadlo vždy predstavovalo významnú časť našej kultúry.
V rámci jarnej časti päťdňového festivalu prví vystúpili divadelníci z Belehradu. Členovia Teatra Talija sa obecenstvu predstavili divadelným predstavením Ero s onog sveta režiséra a autora textu Darka Joksimovića.
Ide o predstavenie, v ktorom hrajú mladí herci, študenti herectva a hudby. Vtipným spôsobom podali príbeh o tom, ako Ero prišiel na Olymp medzi bohov a ako sa Srbi stali nebeským národom.
Dnes večer si milovníci divadla môžu pozrieť divadelné predstavenie Sinišu Pavića Poltron v réžii Miloša Jagodića a v podaní Divadla Milivoja Živanovića pri Stredisku pre kultúru Požarevac.