Posledné marcové číslo Hlasu ľudu je pripravené pre čitateľov. Prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady. Na titulnej strane sú víťazi obvodnej šachovej súťaže v Petrovci.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše aj o aktivitách prezidenta Srbska, zasadnutí Rady pre národnostné menšiny, Zhromaždení Mesta Nový Sad, ako aj o 27. výročí NATO agresie na Spolkovú republiku Juhosláviu.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia môžu nájsť texty o dielňach v Spolku petrovských žien k Veľkej noci, o motivačných balíkoch pre predškolské deti, ktoré odovzdali v priestoroch Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Báčskom Petrovci, prednáške na petrovskom gymnáziu o umelej inteligencii. V Základnej škole J8na Čajaka v Petrovci minulý víkend sa konala obvodná súťaž v šachu, v Kovačici rovnali poľné cesty, v Hložanoch uskutočnili výročné zhromaždenie poľnohospodárov.
V rubrike Kultúra je čítanie o predveľkonočných kreatívnych dielňach združenia umelcov v Petrovci, o výročnej schôdzi kovačických matičiarov a o vítaní jari s knihou v Hložanoch. V Nadlaku usporiadali bohatú veľkonočnú výstavu a v Novom Sade zasadal Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady informuje aj o tom, že štát podporí spracovateľov ovocia a zeleniny až do výšky 50 % investície a spracovaná je aj téma o škodcoch cibuľovej zeleniny v jarnom období. Na čítanie ponúkame aj rozhovor s agronómkou Andrijanou Pavlovićovou, ako aj aktuálny stav pšenice.
Športová rubrika sleduje športové novinky vo futbale, volejbale, plávaní, kolkoch, stolnom tenise a džudo.
Na záverečnej strane obálky sú vydania Hlasu ľudu.