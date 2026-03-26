V organizácii Červeného kríža Stará Pazova sa včera v priestoroch Klubu pre seniorov uskutočnila debata na tému ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Hostkou a prednášajúcou bola Jelena Živojinovićová, vedúca Útulku pre obete obchodovania s ľuďmi. Išlo o záverečnú aktivitu v rámci projektu Učíme a pomáhame, ktorý Červený kríž Stará Pazova realizoval v uplynulom období (1. apríl 2025 – 31. marec 2026).
Ako nás informovala koordinátorka projektu Dajana Kostićová, Jelena Živojinovićová má mimoriadne bohaté skúsenosti s prácou s obeťami obchodovania s ľuďmi. „Dôležité je ukazovať ľuďom príklady z praxe a debata mala edukačný charakter pre našich dobrovoľníkov a občanov. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia oboznámili s týmto fenoménom. V našom okolí sa často nachádzajú obete obchodovania s ľuďmi, no nedokážeme ich rozpoznať ani identifikovať ich príznaky,“ povedala.
Podpora obetiam je kľúčová. Počas debaty bolo zdôraznené, že občania môžu zohrávať významnú úlohu pri identifikovaní potenciálnych obetí, no do tohto procesu je nevyhnutné zapojiť aj všetky patričné inštitúcie.
„Naša krajina má zriadené centrum na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, kde pracuje tím odborníkov. Existujú aj útulky, ale cesta od momentu, keď sa zistí, že je niekto obeťou, až po jeho záchranu, je veľmi dlhá a vyžaduje si širokú spoluprácu. V závislosti od regionálneho prípadu sú zapojené inštitúcie podľa daného plánu,“ zdôraznila Dajana Kostićová.
Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť podmienky na rozvoj a posilnenie aktivít Červeného kríža, ako aj prostredníctvom preventívnych opatrení a činností v miestnych spoločenstvách podporiť princípy a hodnoty tejto organizácie – dobrovoľného darcovstva krvi, propagáciu pozitívnych hodnôt a správanie sa bez konfliktov a násilia. Realizovalo sa to prostredníctvom tematických debát, edukácií a dielní. V rámci projektu sa uskutočnili tri debaty a desať socio-edukačných dielní.