Tradičné podujatie Kysáčsky spevník sa uskutoční v piatok 15. mája. Prvé nácviky spevákov začínajú už začiatkom apríla.
Kysáčsky spevník nie je len prehliadkou domácej tvorby, ale má predovšetkým súťažný charakter a víťazi získajú česť reprezentovať svoju dedinu na celomenšinovom festivale Stretnutie v pivnickom poli.
Prípravná fáza a skúšky sa začínajú v stredu 1. apríla v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč. Organizačný tím zverejnil presný čas pre jednotlivé kategórie: 18.15 h – skupina Nádeje 1; 19.00 h – skupina Nádeje 2 a 19.30 h – súťažiaci.
Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť priamo počas skúšok alebo kontaktovaním organizátorov na telefónne číslo 021/827-642. Podujatie je otvorené pre všetkých interpretov, ktorí majú chuť zachovávať dedičstvo slovenských piesní.
Zdroj: Kultúrne centrum Kysáč