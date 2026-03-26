V Klube VHV staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa včera večer konalo Zhromaždenie Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, ktoré viedol predseda Dušan Radojčić.
Na zasadnutí boli najprv vymenované pracovné telesá: predsedníctvo tvorili Anđelka Maliová, Dušan Radojčić a Marko Kadžijaš, overovateľmi zápisnice, ktorú mal na starosti Petar Neradžić, boli Vladislav Pop a Vojislav Simić.
Zhromaždenia sa zúčastnilo 20 členských organizácií Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova (z úhrnne 23), ktoré prerokovali a schválili kompletný rokovací program pozostávajúci zo siedmich bodov. Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia z 3. apríla 2025 bola verejne pochválená za dôkladnú prípravu a vynaložené úsilie.
Správa o minuloročnej práci v zväze ochotníkov (spolu s finančnou správou) bola jednohlasne schválená a ako odznelo, predstavuje malý letopis, kde sú uvedené všetky úspechy členiek za uplynulý rok. Okrem výborných výsledkov na viacerých súťažiach Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova i v roku za nami patril medzi tie najlepšie a najorganizovanejšie vo Vojvodine.
Aj napriek schválenému rámcovému plánu a programu na rok 2026 (spolu s finančným plánom) členky zväzu ochotníkov najviac času a pozornosti venovali bodu 5 – rozhodnutiu o vystúpení zo Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny, ktoré poskytla na schvaľovanie Správna rada Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova. O návrhu tohto rozhodnutia viac sa zmienila A. Maliová, predsedníčka SR.
Po viacročnom pokuse o vyriešenie množstva nahromadených problémov v práci a vzťahu so Zväzom umeleckej tvorby Vojvodiny k obecným zväzom ochotníkov a strediskám pre kultúru, ako svojich členiek, po početných návrhoch, otvorených listoch a dohodách, ktoré neboli rešpektované, Zhromaždenie Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova jednohlasne schválilo rozhodnutie o vystúpení zo Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny. V nadchádzajúcom období bude práca organizovaná vzájomne medzi svojimi členkami, a pokračovať budú v nezávislej práci a spájaní sa s ochotníckymi a kultúrnymi organizáciami v celom Srbsku. V súlade s týmto rozhodnutím budú v nasledujúcom období vykonané zmeny a doplnky všetkých normatívnych aktov Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova.
Na zhromaždení odznelo, že sú členky zväzu silnejšie, keď sú jednotné a zasadzovať sa budú o ešte lepšiu a kvalitnejšiu prácu, spoločné vystúpenia a výmenu skúsenosti. V nadchádzajúcom období budú vystupovať pred verným obecenstvom na základe obecného kalendára. Na základe dvojročnej svojráznej skúšobnej práce do veľkej ochotníckej rodiny sú prijaté aj dve nové organizácie: Ženská spevácka skupina Milojke v Starej Pazove a Združenie pre tvorbu v Podunajsku. Do konca mája, po štvorročnej práci, má byť usporiadané aj volebné zhromaždenie vo Zväze ochotníkov Obce Stará Pazova.