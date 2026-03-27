Vláda Srbska prijala na včerajšom zasadnutí viacero dokumentov, rozhodnutí a uznesení nevyhnutných pre činnosť štátnych orgánov, medzi ktorými je aj nariadenie, ktorým sa zvyšuje cenzus na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa o približne 5 000 dinárov, resp. z doterajších 13 247 dinárov na 18 000 dinárov. Toto nariadenie nadobudne účinnosť od 1. apríla 2026.
Pre neúplné rodiny (osamelých rodičov) sa cenzus zvyšuje o 30 percent a predstavuje 23 400 dinárov, kým pre opatrovníkov a rodičov detí s vývinovými poruchami a detí so zdravotným postihnutím sa cenzus zvyšuje o 20 percent a predstavuje 21 600 dinárov.