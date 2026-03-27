Dnes a zajtra budú žiaci záverečného ročníka základných škôl písať skúšobné záverečné testy. Dnes ich čaká test z matematiky, zatiaľ čo zajtra budú písať až dva testy, a to zo srbského, resp. materinského jazyka a test z jedného voliteľného predmetu.
Minister školstva Dejan Vuk Stanković už skôr uviedol, že po vykonaní skúšobného testovania budú mať žiaci možnosť, ak si to budú želať, zmeniť predmet, ktorý si vybrali ako tretí test.
„Najviac žiakov – 42 percent – si ako tretí test zvolilo zemepis, 35 percent biológiu, 8,5 percenta históriu, 7,5 percenta fyziku a sedem percent chémiu,“ uviedol Stanković.