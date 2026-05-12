Služba pre boj proti technologickej kriminalite Technickej správy Ministerstva vnútra Srbska upozorňuje občanov na nový spôsob internetových podvodov prostredníctvom platformy WhatsApp.
Občania dostávajú cez WhatsApp alebo SMS správy odkaz na údajnú „verifikáciu“, respektíve „potvrdenie“ WhatsApp účtu. Ak používateľ klikne na odkaz a postupuje podľa uvedených krokov, riskuje, že nad jeho WhatsApp účtom prevezme kontrolu cudzia osoba.
Po prevzatí účtu páchatelia z kompromitovaného profilu kontaktujú rodinných príslušníkov, priateľov a ďalšie kontakty poškodenej osoby. Falošne sa vydávajú za majiteľa účtu a žiadajú naliehavé peňažné pôžičky alebo platby kvôli údajnej vážnej situácii, v ktorej sa nachádzajú.
Ministerstvo vnútra preto odporúča neklikať na podozrivé odkazy doručené v správach, nezadávať verifikačné kódy ani osobné údaje na neoverených stránkach a zapnúť si dvojfázové overenie (2FA) na svojich účtoch.