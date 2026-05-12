Odo dnes sa začne vyberanie poplatkov na parkoviskách v okolí mestského kúpaliska Štrand v Novom Sade.
Parkoviská s viac ako 800 parkovacími miestami budú spoplatnené v čase od 7.00 do 21.00 hodiny. Denný lístok v cene 35 dinárov je možné zaplatiť zaslaním SMS správy s evidenčným číslom vozidla na číslo 8213, prostredníctvom mobilnej aplikácie nSpark alebo zakúpením elektronickej parkovacej karty (ePK) na predajných miestach.
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v okolitých uliciach parkovísk a vlastnia vozidlo, majú právo na zvýhodnenú rezidentskú parkovaciu kartu v cene 300 dinárov mesačne. Platbu je možné uskutočniť elektronicky prostredníctvom portálu, ako aj v pokladnici Verejného komunálneho podniku Parking servis Nový Sad na Ulici Filipa Višnjića 47, počas pracovných dní a v sobotu od 8.00 do 20.00 hodiny.
Na vybavenie rezidentskej parkovacej karty v pokladnici podniku je potrebné predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla.