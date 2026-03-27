Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa včera stretol s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a pri tej príležitosti pozrel si aj výstavu venovanú Ľudovítovi Štúrovi, ktorej autorom je vedecký pracovník Lukáš Perný. Výstava okrem iného poukazuje na blízke väzby Ľudovíta Štúra so srbskými intelektuálmi a historickými osobnosťami, ako aj na širšie slovanské kultúrne a politické prepojenia v 19. storočí.
Počas rozhovoru bolo konštatované, že obidve Matice udržiavajú tradične blízke a priateľské vzťahy, pričom Marián Gešper poďakoval za finančnú podporu Matice slovenskej v Srbsku, realizovanú na podnet prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.
Veľvyslanec Nakić zdôraznil, že Srbsko a Slovensko spájajú rozvinuté historické, kultúrne a vedecké väzby, ktoré sa dnes ďalej posilňujú prostredníctvom intenzívneho politického dialógu a spolupráce, a poukázal aj na potrebu lepšieho poznania spoločnej histórie a významných osobností, ktoré spájajú obidva národy.
V rovnaký deň sa veľvyslanec stretol aj s Michalom Petom, podnikateľom, bývalým majiteľom cukrovaru v Sládkovičove a dlhoročným športovým funkcionárom, bývalým predsedom FK Spartak Trnava a sponzorom klubu Slavoj Sládkovičovo.
Partneri rokovali o spolupráci v oblasti športu a o význame prepájania miestnych spoločenstiev a partnerských miest v Srbsku a na Slovensku, pričom osobitne zdôraznili dlhodobú spoluprácu medzi Sládkovičovom a Maglićom, ktorá prebieha už od roku 1969 prostredníctvom výmen a vzájomných návštev.
Zdroj: Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku