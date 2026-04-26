Dňa 26. apríla 1986 po polnoci došlo na 4. bloku ukrajinskej jadrovej elektrárne Černobyľ k ťažkej havárii reaktora. Podľa údajov tesne po výbuchu zomrelo zo štyristo zamestnancov vrátane hasičov, viac ako 140 ľudí bolo zranených a vyše 116 000 evakuovaných z okruhu tridsať kilometrov.
Výsledkom bolo prehriatie a následná ničivá explózia reaktora, ktorá do atmosféry uvoľnila masívny rádioaktívny mrak, ktorý kontaminoval rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska a postupoval takmer celou Európou. Približne 200-tisíc ľudí vtedy prišlo pre rozsiahlu evakuáciu o svoje domovy. Po tragédii zomreli stovky ľudí, tisícky ďalších výbuch zdravotne natrvalo poškodil a rádioaktivitou zamoril celé okolie elektrárne.
V Ukrajine postihla havária 1,5 milióna ľudí vrátane 250 000 detí. Akútnou chorobou z ožiarenia bolo vtedy postihnutých približne 200 ľudí. Viac ako 40 000 detí trpelo chorobou štítnej žľazy, dvanásťkrát sa zvýšila anémia, výrazne narástol výskyt leukémie. V Bielorusku donedávna žilo 1,2 milióna ľudí na zamorenom území a asi 3,5 milióna osôb v oblastiach so zamorenou pôdou s dlhým časom rozpadu rádioaktívnych častíc. Až koncom roka 2000 bol odstavený posledný reaktor černobyľskej elektrárne.
