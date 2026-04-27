Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová v programe RTS uviedla, že do 20. apríla bolo vydaná 100-tisíc potvrdení podľa zákona Svoj na svome.
Pokiaľ ide o úhradu poplatku, ministerka vysvetľuje, že sa uhrádza po obdržaní potvrdenia a SMS správy, v ktorej je uvedená presná suma, ktorú je potrebné zaplatiť.
„Podľa zákona je lehota na zaplatenie 30 dní a ak sa poplatok neuhradí, zostáva zapísaná poznámka o zákaze nakladania s nehnuteľnosťou. Vyzývam všetkých, aby po obdržaní SMS správy čo najskôr uhradili poplatok, pretože len tak sa konanie skončí, vymaže sa poznámka z katastra a vy potom môžete ako vlastník plnohodnotne nakladať so svojou nehnuteľnosťou,“ zdôraznila ministerka Sofronijevićová.