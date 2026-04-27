V Kulpíne zorganizovali v piatok 24. apríla ďalšiu dobrovoľnú pracovnú akciu. Účastníci sa venovali úprave parku Muzeálneho komplexu a čisteniu areálu od divoko rastúcich rastlín.
Akcia bola ďalším krokom k tomu, aby bola táto časť komplexu upravenejšia a park pôsobil krajším dojmom. Vďaka všetkým, ktorí sa ochotne zapojili, po každej podobnej iniciatíve sú viditeľné pozitívne zmeny a komplex postupne nadobúda svoj niekdajší vzorný vzhľad.
Usilovní účastníci akcie mali po skončení prác zaslúžený spoločný obed.