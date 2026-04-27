Tesne pred prvomájovými sviatkami tradične máme na programe semifinálové duely v UEFA klubových súťažiach. Skôr to boli zápasy v Lige majstrov a v Európskej lige, v niekdajšom Pohári UEFA a posledné roky sa pridala aj tretia a celkom zaujímavá súťaž – Konferenčná liga.
Vo všetkých troch ligách v konkurencii zostali iba štyri tímy. V utorok v semifinále Ligy majstrov prvý zápas absolvujú Paris Saint-Germain a Bayern Mníchov, zatiaľ čo v stredu vystúpia Atlético Madrid a Arsenal.
Na základe mien a tradície a toho, kto sa do semifinále elitnej súťaže dostal, by sme mohli konštatovať, že PSG a Bayern hrajú finále pred finále. Samozrejme, výkony Atlética a Arsenalu netreba podceňovať a ktorýkoľvek klub z tejto dvojice postúpi do finále, bude to zaslúžene.
Predsa ak sa dá nejako racionálne a na základe formy uvažovať, možno je k titulu najbližšie aktuálny majster Európy Paris Saint-Germain, pretože hrá dobrý futbal založený na predchádzajúcej sezóne, bez mega hviezd, ako pred desaťročím, ale s hráčmi, ktorí fantasticky fungujú ako tím.
Rivalom im je bavorský gigant, ktorý v predchádzajúcom kole eliminoval Real Madrid a dvakrát vo štvrťfinále porazil Kráľovský klub. Podobne ako PSG vo Francúzsku je aj Bayern dominantný v Nemecku. V Bundeslige je zabezpečený triumf aj v tejto sezóne. Nemecko od sezóny 2012/2013 okrem Bayernu malo majstra ešte len v podobe mužstva Bayer Leverkusen v cykle 2023/2024, čo len potvrdzuje veľkosť tímu z Mníchova. Preto je jasné, že semifinále prináša súboj dvoch veľkých klubov s rovnakou ambíciou, ale je jasné, že sa do boja o ušatú trofej dostane iba jeden z nich.
Z druhej strany Atlético Madrid v španielskej La Lige šancu na titul nemá. Preto je prípadný postup do finále veľkým úspechom pre tento celok, ktorý je stále v tieni Realu a Barcelony. Arsenal Londýn je – Arsenal Londýn. Ich fanúšikovia hovoria, že si len tento klub môže dovoliť taký luxus a fakticky vyhratú sezónu priviesť k tomu, že znovu zostanú bez žiadnej trofeje. Predovšetkým sa to vzťahuje na Premiér ligu, v ktorej Arsenal viedol fakticky od začiatku sezóny neustále, ale si dovolil, aby ich Manchester City dohonil a dokonca pre lepší gólový pomer aj posunul z čelnej pozície niekoľko kôl pred koncom.
Gunners sa určite nevzdajú, v PL sú pred nimi ešte duely s Fulhamom, West Hamom, Burnleym a Crystalom Palace a prípadné finále Ligy majstrov a potenciálny triumf by situácia určite poriadne opravila.
Nátlak je však silný, a preto práve v tomto období uvidíme, či sa Arsenal posunul z tej tradičnej pozície klubu, ktorý hrá dobre a nepríjemný je pre súperov, ale nikdy neurobí ten rozhodujúci krok. Odvetné duely sú na programe už na budúci týždeň.
Vo štvrtok sa hrať budú zápasy v Európskej a Konferenčnej lige
Po Lige majstrov bude štvrtok rezervovaný pre semifinále Európskej a Konferenčnej ligy.
V druhej podľa kvality UEFA súťaži sa stretnú Braga a SC Freiburg, ako aj Nottingham Forest a Aston Villa.
Portugalský celok na konte nemá európsku trofej (ak nepočítame triumf v niekdajšom Intertoto Cup 2008, ktorý však mal inú formu ako iné súťaže), ale sa môže pochváliť, že hral vo finále práve Európskej ligy v sezóne 2010/2011 a prehral proti Portu.
SC Freiburg, ktorý v minulosti často hrával na relácii Bundesliga 1 a Bundesliga 2, sa predsa etabloval ako solídny nemecký klub v poslednom desaťročí. Niekoľkokrát sa dostali do UEFA súťaží, ale je práve postup do semifinále v tomto roku zatiaľ najväčším európskym úspechom pre nich.
Z druhej strany v súboji anglických tímov dobre vieme, že ide o duel niekdajších majstrov Európy z 80. rokov minulého storočia. Odvtedy aj Villa, ale predovšetkým Forest mali ťažšie obdobia, keď sa hral aj druholigový, resp. treťoligový futbal.
Villa je v tejto sezóne asi prvým favoritom na triumf v Európskej lige a aj v PL hrajú dobre a Ligu majstrov v budúcej sezóne fakticky majú garantovanú. Forest, na rozdiel od senzačnej minulej sezóny, keď si po desaťročiach vybojoval Európu, sa v tejto sezóne znovu ocitol v boji o záchranu, ale je na správnej ceste a asi ho v PL sledovať budeme aj od jesene.
A na záver – Konferenčná liga. Najmladšia UEFA súťaž, ktorá naplno potvrdila svoj význam, lebo menším klubom ponúka možnosť hrať na európskej scéne a získať trofej, ktorá zároveň so sebou prinášaj aj automatický postup do Európskej ligy v novej sezóne.
V semifinále vo štvrtok vystúpia Shakhtar Doneck a Crystal Palace, kým si v druhom kole sily zmerajú Rayo Vallecano a RC Strasbourg. Z tejto štvorky je ukrajinský celok najväčším klubom s európskou trofejou (Pohár UEFA 2008/2009).
Palace hral v Intertoto Cup v roku 1998, Strasbourg v tej istej súťaži v roku 1995 bol jeden z víťazov a postúpil do Pohára UEFA. Rayo Vallecano hral v Pohári UEFA v sezóne 2000/2001.
Pravda, v doterajších štyroch vydaniach LK je grécky Olympiacos jej najvýchodnejším majstrom, ale aj tak je dobre, že kluby zo „slabších“ líg, ako aj menej kvalitné mužstvá z tých najsilnejších európskych líg majú možnosť navzájom súťažiť v lige pod patronátom UEFA.
Aj v Lige Európy a aj v Konferenčnej lige sú odvetné duely semifinále na programe 7. mája.