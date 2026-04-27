Jarná pohárová súťaž v plávaní sa uskutočnila 25. apríla v Subotici. Zúčastnili sa jej aj plavci pančevského klubu Dinamo, Maximilán a Martin Husárikovci.
V kategórii chlapcov do 9 rokov Maximilián Husárik obsadil 6. miesto v troch disciplínach – kraul (voľný štýl), znak a polohové preteky. V disciplíne 50 m motýlik obsadil 5. miesto, na 50 m prsia 4. miesto, na 50 m znak 5. miesto a v disciplíne 50 m voľný štýl 3. miesto.
Jeho brat Martin Husárik v kategórii chlapcov 13 a 14 rokov obsadil v disciplíne 200 m polohové preteky 6. miesto. Na 100 m motýlik skončil na 4. mieste, na 100 metrov znak na 5. mieste a v disciplíne 50 m voľný štýl na 8. mieste.