Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s príslušníkmi Armády Srbska, ktorí boli počas uplynulých ôsmich mesiacov nasadení v mierovej operácii Organizácie Spojených národov v Libanonskej republike.
„V súlade s rozhodnutím Organizácie Spojených národov, príslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN a Valného zhromaždenia OSN sme prijali účasť v misii v Libanone v rámci misie UNIFIL. Naše ženy a muži pôsobili v sektore Západ, kde sme spolu s talianskymi jednotkami participovali na ochrane objektov. Ide o mimoriadne odvážne ženy a mužov, ktorí dôstojným spôsobom zastupovali záujmy mieru, ale aj reprezentovali našu krajinu. Účasť v takýchto misiách si vyžaduje oddanosť, prácu a usilovnosť. Najdôležitejšie je, že sme na ďalšom príklade ukázali, ako sa chráni medzinárodné verejné právo, ako sa chráni a bráni medzinárodný právny poriadok a, samozrejme, ako sa profesionálnym a mimoriadne zodpovedným spôsobom chráni mier a životy iných ľudí,“ povedal okrem iného prezident Vučić.