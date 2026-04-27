Ekologické hnutie Zelení – Petrovec sa aj tohto roku aktívne zapojilo do celosvetovej akcie Dňa Zeme a v sobotu 25. apríla zorganizovalo akciu zbierania smetí na ihriskách vedľa Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a spoločnú družbu.
Zelení vyzvali všetkých občanov a milovníkov prírody, aby sa pridali k akcii zbierania smetí. Preto, že príroda nie je len okolo nás, ale je súčasťou nás. Keď ju chránime, chránime aj seba.
„Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, zdôrazňuje význam ochrany ekosystémov našej planéty. Pripomína nám dôležitosť klimatických a environmentálnych opatrení, aby sme ju zachovali pre budúce generácie,“ uviedli vo výzve. Plánované aktivity zahŕňali zber odpadu, výsadbu kríkov a lúčnych kvetov, ako aj kreslenie farebnými kriedami.
Zároveň poprosili účastníkov, aby si priniesli ochranné rukavice, metly a lopaty. „Všetci občania, ktorým záleží na čistejšom, zelenšom a zdravšom prostredí, sú vítaní, aby sa k nám pridali,“ ukončili výzvu, ktorá dopadla na výbornú.
V tú sobotu sa zoskupil dostatočný počet dobrovoľníkov a spoločnými silami očistili a zveľadili areál školských ihrísk a nádvoria okolo športovej haly.
Pre najmenších pripravili kriedy a tí potom mali možnosť kresliť na betónové javisko na ihriskách motívy s tematikou ochrany prírody a zároveň tým vyjadrili svoju tvorivosť.