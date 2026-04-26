Americkí rockeri Foo Fighters vydali svoj dvanásty štúdiový album s názvom Your Favorite Toy. Vyšiel s etiketou vydavateľstiev Roswell Records a RCA Records, tri roky po ich vysoko ocenenom predchádzajúcom vydaní But Here We Are.
Album v podstate nadväzuje na energiu doterajšej tvorby Foo Fighters, no prináša aj čerstvé idey, ktoré odrážajú aktuálnu kapitolu v živote skupiny. Príchod albumu bol ohlásený ešte vo februári 2026, keď kapela zverejnila rovnomenný titulný singel. Frontman Dave Grohl vtedy uviedol, že práve táto skladba určila celkový smer a tón vydania. Podľa jeho slov išlo o kľúčový moment, ktorý prišiel po dlhom období hudobného experimentovania a hľadania novej identity skupiny.
Na tomto vydaní sa po prvýkrát objavuje bubeník Ilan Rubin, ktorý sa stal pravidelným členom Foo Fighters a zaplnil miesto po tragicky zosnulom Taylorovi Hawkinsovi. O zvuk albumu sa postaral samotný band, ktorému v štúdiu pomáhal producent Oliver Roman.