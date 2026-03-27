Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií vo vláde Srbska akademik Béla Bálint sa zúčastnil na podpise Dohody o spolupráci medzi Poľnohospodárskou univerzitou v Šan-tungu a Poľnohospodárskou fakultou Univerzity v Novom Sade.
Ako sa uvádza v oznámení, tento dokument predpokladá prehĺbenie väzieb medzi týmito dvoma inštitúciami a spustenie nových spoločných projektov v budúcnosti.
Počas stretnutia sa hovorilo o ďalšom zlepšovaní spolupráce, ako aj o založení nového srbsko-čínskeho poľnohospodárskeho laboratória v rámci podpísaných dohôd zameraných na znižovanie globálnej chudoby prostredníctvom zlepšenia produkcie potravín.
Minister Bálint zdôraznil, že Poľnohospodárska univerzita v Šan-tungu predstavuje jedného zo svetových lídrov v oblasti poľnohospodárstva a že ministerstvo sa usiluje túto spoluprácu rozvíjať a ďalej posilňovať.
S hosťami z čínskej univerzity sa stretli aj vedúci kabinetu ministra Sava Stambolić a štátna tajomníčka Ana Marinkovićová, rektor Univerzity v Novom Sade Dejan Madić a dekan Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade Nenad Magazin.