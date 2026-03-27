Dnes v predpoludňajších hodinách členovia Divadelného krúžku staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka mali úspešnú premiéru v divadelnej sále. Na novú divadelnú sezónu pripravili divadelné predstavenie Kto ukradol mesiac?, podľa námetu staršej poľskej rozprávky, ktorá bola aj zopárkrát sfilmovaná a upravil ju Ivan Ječnem, ktorý spolu s Alexandrom Materákom režírovali predstavenie.
V malej dedinke sa stane niečo nečakané: mesiac zmizne z oblohy a celá obec sa ponorí do tmy. Dedinčania sú zmätení a vystrašení – kto by si trúfol ukradnúť mesiac? Starosta zhromaždí obyvateľov a vyhlási odmenu za jeho nájdenie. Dve odvážne dievčatá, Jana a Nina, sa vydajú na dobrodružnú cestu plnú tajomstiev, lesných zvierat a múdrych rád od Babky Múdrej. Na svojej púti čelia strachu od tmy, objavujú skryté pravdy a učia sa, že svetlo nie je len na nebi, ale aj v srdciach ľudí. Za pomoci zvierat a priateľov odhalia, kto mesiac ukradol a prečo – a pritom nájdu oveľa viac než hľadali.
Toto divadelné predstavenie si okrem žiakov a profesor školy, rodičov a príbuzných malých – veľkých hercov pozrel aj Alexander Bako, selektor obecnej prehliadky detskej divadelnej tvorby. Na prehliadke sa okrem divadelného predstavenia ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zúčastnili ešte dve základné školy so svojimi predstavenia – ZŠ Simeona Aranického v Starej Pazove a ZŠ Very Miščevićovej v Belegiši – vysunutého oddelenia v Surduku. Podľa jeho rozhodnutia všetky tri divadelné predstavenia sa dostali na oblastnú divadelnú prehliadku, ktorá bude v Pećinciach.
Bako zagratuloval divadelnému súboru Kto kradol mesiac? k úspešnej premiére a zdôraznil, že škola má dobrý herecký potenciál, a tým aj do budúcna detskú divadelnú produkciu.
Herecký súbor počíta zo 14 hercov, z ktorých sú 5 debutanti, a 2 rozprávačov (viditeľný a neviditeľný). Hneď po premiére Ivan Ječmen nám povedal, že sú s premiérou veľmi spokojní, lebo všetko bolo zahrané tak ako treba, bez veľkej trémy a s veľkou láskou. Za ich skvelý výkon domáce obecenstvo ich odmenilo potleskom, čo ich veľmi potešilo. Aj napriek skúšobným záverečným testovaniam a účasti na viacerých žiackych súťažiach premiéru zvládli na výbornú. Už v blízkej budúcnosti ich očakáva vystúpenie na festivale DIDA v Pivnici.