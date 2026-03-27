Koniec marca so sebou priniesol aj vyvrcholenie kvalifikácie na futbalový šampionát sveta, ktorý sa o necelé tri mesiace začne v USA, Mexiku a v Kanade. Nikdy zložitejšia a nikdy dlhotrvácejšia kvalifikácia sa tak už dostala k samému rozuzleniu a po dohraní pozostávajúcich šiestich zápasov bude konečne zoznam účinkujúcich krajín na FIFA Majstrovstvách sveta 2026 kompletizovaný.
Losovanie skupín záverečného turnaja prebiehalo ešte koncom minulého roka a už vtedy do jednotlivých skupín boli zaradení aj víťazi play-off duelov, ibaže sa vtedy ešte nevedelo, ktoré presne tímy tie miesta aj obsadia. Teraz je už oveľa jasnejšie a v konkurencii je 12 tímov, čiže tí, ktorí postúpili do finálových duelov.
Tak semifinále, ako aj finále – obsahujú iba jeden zápas, bez odvety, a tak sme sa v európskej zóne dostali k týmto párom: Bosna a Hercegovina – Taliansko, Švédsko – Poľsko, tzv. Kosovo – Turecko, ako aj Česko – Dánsko.
Bosna a Hercegovina vyradila Wales po strieľaní penált. Bol to v Cardiffe veľmi zaujímavý súboj a hostia vyrovnali pri samom konci stretnutia, keď presne hlavičkoval veterán Džeko. Rivalom našim susedom v Zenici bude Taliansko, ktoré prekonalo Severné Írsko výsledkom 2 : 0. Taliani si nechali ujsť predchádzajúce dva Mundialy, práve po neúspechu v play-off a ich prípadný neúspech aj tentoraz by bol tragédiou pre túto krajinu.
Určite im proti Bosne a Hercegovina za chotárom ľahko nebude, berúc do úvahy temperament reprezentácie susednej krajiny, ich fanúšikov a atmosfére na legendárnom štadióne Bilino Polje. Z druhej strany Bosna a Hercegovina je na krok od svojej druhej účasti na šampionáte sveta, keďže pred dvanástimi rokmi hrali v Brazílii.
Aspoň zatiaľ sa zachránilo aj Česko, ktoré doma prehrávalo v semifinále s Írskom do posledných minút, ale ich zachránil gólom v 86. minúte Ladislav Krejčí. V predĺženiach góly nepadli a po strieľaní penált napokon predsa oslavovalo Česko.
Rozčarovali Slováci, ktorí v Bratislave nevyužili domáci terén a proti tzv. Kosovu prehrali 3 : 4.
To znamená, že do skupiny A s Mexikom, Južnou Afrikou a Južnou Kóreou pribudne Česko alebo Dánsko, do skupiny B s Kanadou, Katarom a Švajčiarskom víťaz finále Bosna a Hercegovina – Taliansko, do skupiny D s USA, Paraguajom a Austráliou víťaz stretnutia tzv. Kosova – Turecka a do skupiny F s Holandskom, Japonskom a Tuniskom lepší zo stretnutia Švédsko – Poľsko. Všetky finálové zápasy sú na programe v utorok.
Interkontinentálna play-off
Okrem dodatočných zápasov v zóne UEFA sa v Mexiku na neutrálnom teréne hrá aj interkontinentálna play-off. V tej dve najlepšie selekcie na FIFA poradovníku, Demokratická republika Kongo a Irak nehrali v semifinále a čakali na svojich súperov v rozhodujúcom zápase v boji o postup.
Tak DR Kongo vo finále nastúpi proti Jamajke, ktorá výsledkom 1 : 0 porazila Novú Kaledóniu. Aj keď sa očakával presvedčivejší triumf Jamajky proti totálnemu outsiderovi, stačil aj jeden gól na finále.
Súperom Iraku v boji o Mundial bude Bolívia, ktorá eliminovala Surinam výsledkom 2 : 1, aj keď do 72. minúty prehrávala.
Víťaz finále DR Kongo – Jamajka obsadí pozíciu v skupine K s Portugalskom, Uzbekistanom a Kolumbiou, kým lepší zo zápasu Irak – Bolívia hrať bude v skupine I s Francúzskom, Senegalom a Nórskom. Rovnako ako aj v zóne UEFA sú aj finále v rámci Interkontinentálnej play-off na programe v utorok.
Mundial odštartuje 11. júna a otvárací zápas zohrajú Mexiko a Južná Afrika.