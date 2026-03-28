1478 – v Brne uzavreli splnomocnenci kráľa Mateja a českého kráľa Vladislava prímerie, ktorým sa skončila uhorsko-česká vojna.
1610 – v Žiline sa začala trojdňová synoda pod vedením grófa Juraja Turza, na ktorej sa vytvorila nová organizácia evanjelickej cirkvi zriadením troch superintendencií (biskupstiev), čím sa evanjelici formálne oddelili od katolíckej cirkvi.
1776 – v Moskve bolo založené Veľké divadlo opery a baletu podľa vzoru Petrohradu, kde sa od 40. rokov 19. storočia hrali operné predstavenia.
1854 – Francúzsko a Veľká Británia vstúpili na strane Osmanskej ríše do krymskej vojny proti Rusku.
1880 – vo Viedni bola podpísaná Železničná konvencia o prepojení železničnej siete Srbska a Rakúsko-Uhorska.
1891 – narodil sa maďarský spisovateľ Lajos Zilahy, veľmi plodný a obľúbený. Po roku 1948 žil v exile, prevažne v USA, zomrel v roku 1974 v Sriemskej Kamenici.
1914 – narodil sa český spisovateľ Bohumil Hrabal, autor mnohých básní, poviedok, noviel a románov.
1930 – dve najdôležitejšie turecké mestá premenovali: Konstantinopol na Istanbul a Angoru na Ankaru.
1941 – taliansky diktátor Benito Mussolini informoval nemeckého vodcu Adolfa Hitlera, že jeho sily sú pripravené zúčastniť sa útoku na Juhosláviu, po čom sa začali urýchlené prípravy na agresiu, ktorú Nemci začali 6. apríla 1941 bombardovaním Belehradu.
1943 – zomrel ruský hudobný skladateľ, klavirista a dirigent Sergej Vasiljevič Rachmaninov.
2017 – Senát USA ratifikoval Protokol o vstupe Čiernej Hory do NATO.