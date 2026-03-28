Divadelné javisko v Pivnici opäť ožilo. Včera sa začal 31. ročník Festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov – DIDA, ktorý potrvá až do 5. apríla a počas dvoch víkendov ponúkne divákom bohatý program inscenácií a sprievodných podujatí. Organizátorom festivalu je Ochotnícke divadlo Janka Čemana.
Hneď úvod festivalu sa niesol v znamení výstav. Vo foyeri divadla otvorili dve výstavy. Medzi tradičné body programu patrí výstava plagátov inscenácií, ktorá má za sebou už deväť ročníkov. Každé predstavenie má tento rok svoj vlastný vizuál a návštevníci si ich môžu pozrieť počas celého festivalu. O jednom z ocenení rozhodne aj publikum prostredníctvom sociálnych sietí – plagát s najväčším počtom reakcií získa cenu na záver festivalu a o druhom ocenení rozhodne porota. Viac o význame tejto výstavy hovorila predsedníčka OV festivalu – Andrea Merníková-Šimonová.
Výraznú pozornosť vzbudila aj nová výstava diel autorov Jozefa Maďara a Štefana Pudelku. Práve Jozef Maďar pripravil symbolických 31 fotografických panelov a jedno dielo z nich predstavil ako výnimočný dar. Ide o historickú fotografiu z roku 1977, ktorá bola doteraz uchovávaná na diapozitíve a verejnosť ju videla po prvý raz. Zachytáva Janka Čemana (Michala Kámaňa), osobnosť, po ktorej nesie pivnické ochotnícke divadlo svoje meno. Autor ju pri otvorení výstavy venoval divadlu. Štefan Pudelka sa na výstave predstavil svojimi drevenými dekoračnými výrobkami. Kurátorom obidvoch výstav bol Mgr. art. Zvonimír Pudelka, ArtD., a otvoril ich podpredseda OV festivalu Vladimír Brňa.
Vernisáže sprevádzalo vystúpenie Komorného zboru Nádeje spolu so selenčskými Zvonmi.
Po otvorení dvoch výstav nasledovalo aj otvorenie 31. ročníka festivalu, a to symbolicky práve 27. marca, keď je aj oslavovaný Svetový deň divadla. Na úvod okrem prítomných návštevníkov privítali aj Tamaru Pilipovićovú, zástupkyňu predsedu Obce Báčska Palanka, Annu Čásarovú, povereníčku Rady Miestneho spoločenstva Pivnica, Jána Záhorca, evanjelického farára v Pivnici, a Michala Lašuta, profesionálneho fotografa.
Festival otvoril profesor a režisér Ľuboslav Majera. Slova sa ujal aj podpredseda OV festivalu Vladimír Brňa.
Festival počas svojho trvania ponúkne spolu 14 predstavení rôzneho žánru a pre všetky vekové kategórie. Ich kvalitu hodnotí odborná porota v zložení: Zuzana Tárnociová, Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík.
Súčasťou programu je aj návrat formátu odborných rozborov, ktorý umožňuje hercom získať spätnú väzbu po predstaveniach. Túto úlohu má tento rok divadelný pedagóg a profesor Ľuboslav Majera, ktorý festival zároveň aj otvoril.
Prvý večer patril inscenácii Čipkár v podaní Medzibrodského kočovného divadla zo Slovenska. Okrem umeleckého zážitku mal tento moment aj symbolický rozmer – išlo o jubilejné 300. predstavenie uvedené na festivale DIDA. Režisérovi predstavenia symbolický dar odovzdala predsedníčka OV Andrea Merníková-Šimonová.
V rovnaký deň v popoludňajších hodinách členovia OD Janka Čemana a blízki rodinní príslušníci z úcty obišli hrobky Janka Čemana, Eleny Hložanovej, Jána Kmeťka a Jozefa Chrčeka.