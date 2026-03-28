V miestnostiach Slovenského národného domu v Starej Pazove, kde sídli SKUS hrdinu Janka Čmelíka, sa dnes a zajtra koná Veľkonočný bazár. Podujatie zoskupuje 17 vystavovateľov a predstaviteľov kreatívnych dielní, a to nielen zo Starej Pazovy, ale aj dedín patriacich do tejto obce. Medzi vystavovateľmi je i tamojšie Združenie mentálne nedostatočne vyvinutých osôb. Organizátorom Veľkonočného bazára je Združenie pazovských žien, jednej z programových foriem tohto spolku.
Dnes v predpoludňajších hodinách v Klube VHV bolo slávnostné otvorenie bazára. V mene spolku vystavovateľov pozdravil predseda Zdenko Uheli, ktorý vyjadril spokojnosť bohatou ponukou bazára rozličným, hlavne tematickým tovarom, spätým s veľkonočnými sviatkami, tiež slanými a sladkými pochúťkami. Keďže dnes v Belehrade prebieha i zasadnutie Asociácie slovenských spolkov žien, ktorého sa zúčastňujú aj Staropazovčanky, otvárací príhovor Anny Horvátovej, predsedníčky Združenia pazovských žien, prečítala Anna Oravcová, členka združenia.
Na výstave veľkonočných kraslíc a aranžmánov sú vďaka vystaveným umeleckým dielkam sprítomnené zvyky a obyčaje späté s týmto veľkým kresťanským sviatkom. Ako prečítala Oravcová, výstava je pripravená pri príležitosti Kvetnej nedele a zvestovania príchodu nového života.
Na bazári ponuka je ozaj bohatá a prispôsobená Veľkej noci. V ponuke sú pestrofarebné kraslice zhotovené rozličnými technikami, medovníčky, koláče, rozličné ozdoby k týmto sviatkom. Bazár je otvorený od 9. 00 do 18.00 hodiny.
Tentoraz zo spolkovej kuchyne rozvoniavajú aj neodolateľné nadlacke, o ktoré ako aj vždy vládne veľký záujem návštevníkov podujatia.