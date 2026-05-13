Ministerstvo obrany vlády Srbska oznámilo, že prvé spoločné vojenské cvičenie medzi Srbskom a NATO, na ktorom sa zúčastní približne 600 príslušníkov srbských ozbrojených síl a ozbrojených síl Talianska, Rumunska a Turecka, sa koná tento a budúci týždeň na základni Jug a na polygóne Borovac neďaleko Bujanovca.
Cvičenia s názvom NATO – Srbsko sa zúčastňujú pozorovatelia z Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Rumunska, Spojených štátov, Srbska, Turecka, Francúzska a Čiernej Hory.
Cvičenie je na taktickej úrovni a trvá do 23. mája a poskytuje príslušníkom srbských ozbrojených síl a ozbrojených síl členských štátov NATO možnosť vymeniť si skúsenosti a postupy v ich práci. Počas dvojtýždňových terénnych aktivít sa budú precvičovať taktiky, techniky a postupy používané v operáciách na podporu mieru, ako je zabezpečenie základní, práca na kontrolných stanovištiach, kontrola masových zhromaždení a boj v mestách.
Cvičenie sa realizuje na základe uznesenia vlády Srbska a predstavuje pokračovanie vzájomne prospešnej, konkrétnej a transparentnej spolupráce medzi Srbskom a NATO v rámci programu Partnerstvo za mier, na rovnocennom základe a s rešpektom k vojenskej neutralite našej krajiny.
Ako sa uvádza v oznámení, táto spolupráca slúži na zachovanie mieru a stability v regióne, zlepšenie operačných spôsobilostí ozbrojených síl a posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia.
Zdroj: srbija.gov.rs