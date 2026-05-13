Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Jej cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok na ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku. Výzva je otvorená do 20. mája.
Ako sa uvádza v texte, zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry, skvalitňovanie podmienok činnosti a podpora bežných programových aktivít slovenských kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení slovenskej komunity v Srbsku.
Právo uchádzať sa o finančné prostriedky majú registrované slovenské kultúrne ustanovizne, mimovládne organizácie, resp. združenia a kultúrno-umelecké spolky so sídlom na území Republiky Srbsko.
Všetky potrebné informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke NRSNM.