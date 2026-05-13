Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová dnes v Paláci Srbska podpísala so zástupcami združení zmluvy o financovaní projektov v oblasti rodinnoprávnej ochrany občanov, podpory rodiny a detí, ako aj koordinácie a realizácie demografickej a populačnej politiky vrátane podpory združeniam.
Žarićová-Kovačevićová pri tejto príležitosti zdôraznila, že ministerstvo na tento rok vyčlenilo z rozpočtu 117,5 milióna dinárov na projekty, ktorých cieľom je posilniť rodiny, zlepšiť postavenie detí a prispieť k stabilnejšiemu a podnetnejšiemu spoločenskému prostrediu.
„Pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov, na projekty rodinnoprávnej ochrany občanov a podpory rodiny a detí bolo vyčlenených 45 miliónov dinárov, v oblasti populačnej politiky bolo určených 31,5 milióna, na demografickú politiku 22,5 milióna dinárov, zatiaľ čo na program podpory združení v oblasti ochrany rodiny a detí bolo vyčlenených 18,5 milióna dinárov,“ vysvetlila ministerka.
Zároveň odkázala, že rodina zostáva základom našej spoločnosti a že práve v nej sa budujú dôvera, bezpečie a hodnoty, ktoré formujú každého jednotlivca.