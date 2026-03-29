Vo Veľkej galérii Študentského kultúrneho centra Nový Sad (SKCNS) vo štvrtok 2. apríla sa uskutoční vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Jany Stojanovićovej. Výstava s názvom Što se bore misli moje predstaví autorkinu kolekciu olejomalieb na plátne.
Belehradská umelkyňa Jana Stojanovićová (1998) vo svojej tvorbe skúma myšlienku ako základ každej emócie, pričom ju rámuje do rôznych foriem svojho ústredného motívu – lekna. V správe o výstave sa uvádza, že monumentálne plátna Jany Stojanovićovej charakterizujú jemné farebné prechody a virtuózne zachytené vodné scenérie. Pri hľadaní inšpirácie autorka nadväzuje na odkazy včasnej renesancie a surrealizmu, pričom každá z jej prác v sebe nesie prvok tajomstva a dávno zabudnutého ticha.
Záujemcovia si túto výstavu budú môcť pozrieť v priestoroch Veľkej galérie SKCNS v Ulici Vladimira Perića Valtera 5 až do 23. apríla.