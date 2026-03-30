1135 – narodil sa Moše ben Maimon, všeobecne známy pod menom Maimonides, najväčší židovský filozof stredoveku.
1282 – vypuklo krvavé protifrancúzske povstanie na čele s Giovanim de Procida v sicílskom meste Palermo, pri ktorom všetkých Francúzov z mesta vyhnali alebo povraždili.
1432 – narodil sa turecký sultán Mehmed II., ktorý v roku 1453 dobyl Konštantínopol, čím zanikla Byzantská ríša.
1610 – skončila sa (začala 28. marca) synoda evanjelickej cirkvi v Žiline, ktorá zavŕšila prvú etapu vývoja Lutherovej reformácie na Slovensku a utvorila samosprávne orgány evanjelickej cirkvi. Evanjelici sa definitívne zbavili podriadenosti katolíckej hierarchii.
1746 – narodil sa slávny španielsky maliar a grafik Francisco Goya.
1820 – narodil sa v Krupine evanjelický kňaz, aktívny účastník národného života a najvýznamnejší básnik štúrovskej generácie Andrej Sládkovič.
1844 – narodil sa francúzsky básnik Paul Verlaine, spoluzakladateľ modernej európskej poézie.
1853 – narodil sa známy holandský maliar Vincent Van Gogh.
1870 – ratifikovali 15. dodatok k ústave USA, ktorý zaručoval volebné právo pre obyvateľov všetkých farieb pleti.
1894 – narodil sa sovietsky letecký konštruktér, tvorca dopravných a vojenských lietadiel Sergej Vladimirovič Iľjušin.
1899 – zomrel srbský spisovateľ Svetolik Ranković. Vzdelaním bol teológ. Písal príbehy zo života na dedine a hrdinami jeho diel sú väčšinou ľudia hlboko sklamaní životom. Napísal 25 poviedok, tri romány, niekoľko odborných a politických článkov a učebníc a prekladal z ruštiny.
1910 – v Skalici vzniklo Družstvo pre speňaženie domáceho priemyslu. Bola to prvá slovenská inštitúcia, ktorá sa zaoberala ľudovou umeleckou výrobou a jej predajom.
1912 – zomrel nemecký spisovateľ, autor dobrodružných románov pre mládež Karl May. Najznámejšou nehistorickou postavou jeho príbehov je náčelník Apačov – Winnetou.
1974 – v New Yorku pristálo prvé čínske osobné lietadlo.
1990 – estónsky parlament vyhlásil Sovietsky zväz za okupačnú mocnosť a požadoval úplnú nezávislosť.
2019 – Zuzana Čaputová zvíťazila v druhom kole prezidentských volieb na Slovensku. Environmentálna aktivistka Čaputová je prvou ženou zvolenou do tejto funkcie.