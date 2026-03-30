V športovej hale v Crepaji včera prebiehala oblastná súťaž v šachu. Zúčastnilo sa jej viac ako 200 žiakov. Účasť mali aj žiaci ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a žiaci ZŠ maršala Tita v Padine.
Kovačickí žiaci zožali nasledujúce úspechy: v kategórii prvého ročníka 3. miesto obsadil Natan Ređaj, v kategórii dievčat tretieho ročníka 2. miesto si vybojovala Martina Čížiková a v kategórii chlapcov Viktor Ušiak obsadil 3. miesto.
Medzi piatakmi 3. miesto získal Andrej Čížik a medzi šiestakmi Luka Petrov 2. miesto.
Z padinskej školy na treťom mieste v kategórii dievčat zakotvila prváčka Emília Šimeková.
Títo žiaci postúpili do republikovej súťaži v šachu, ktorá sa uskutoční koncom apríla, pravdepodobne v Novom Sade.