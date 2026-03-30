Piate a posledné predstavenie v rámci 10. Pazovských divadelných dní zahrali herci z Aleksinca. V produkcii Strediska pre kultúru a umenie Aleksinac (Mestského divadla Teatar 91) predviedli divadlo Urbane legende. Podľa textu autorského tímu Bojana Cvetkovića, Vuka Radisavljevića a Srđana Stojadinovića predstavenie režíroval Mladen Milojković.
Po premiére v októbri 2025 súbor s touto hit komédiou úspešne vystupuje na rozličných festivaloch. Predstavenie vzniklo ako spoločné dielo zamestnancov Strediska pre kultúru a umenie Aleksinac a zaoberá sa príbehmi, ktoré sa šíria ústnym podaním v mestských oblastiach, ktoré často balansujú na hranici pravdy a úplnej fikcie. Herci k tomuto fenoménu pristupujú prostredníctvom komických situácií.