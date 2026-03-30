Členovia Divadelného štúdia Branka Radičevića z Nových Bánoviec včera večer úspešne zahrali premiéru divadelného predstavenia Ženske priče iz našeg salona. Predstavenie podľa textu Dušana Radovića Ženski razgovori režíroval Alexander Bako zo Starej Pazovy, ktorý sa podpisuje aj pod scénografiu a dramaturgiu.
V hodinovom predstavení, kde je dej umiestnený do kaderníckeho salónu tri hlavné herečky Ivana Maljkovićová, Radinka Šljukićová a Mira Đorđevićová podali skvelý výkon. Hra sa zaoberá večnými témami lásky, manželstva, podvodov, žiarlivosti a každodenných výziev spoločného života. Prostredníctvom vtipných monológov a dialógov postavy odhaľujú malé i veľké tajomstvá spolužitia muža a ženy.
Po siedmich rokoch je týmto predstavením obnovené divadelníctvo v tomto prostredí. Početné obecenstvo v Dome kultúry búrlivým potleskom odmenilo výkony herečiek, ktoré v čele s režisérom Bakom do tohto predstavenia vložili veľa lásky a entuziazmu. Pre veľký záujem o predstavenie naplánované majú už aj vystúpenia a od septembra chcú pracovať i na novom divadelnom predstavení, s cieľom aby opäť divadlo zažilo v Nových Bánovciach.
V tomto predstavení sa dobre pobavilo nielen publikum, ale aj všetci štyria aktéri na javisku. S dobrým výkonom a veľkou energiou najmä troch hlavných herečiek bol hneď po premiére spokojný aj režisér Alexander Bako. Ako nám povedal, herečky si samy vybrali po päť príbehov pre každú a on to všetko trefne zakomponoval do kaderníckeho salónu, kde významnú zložku má i adekvátny výber hudby.