Maliarka Anna Babiaková z Kulpína po dlhých rokoch pedagogickej práce na poli výtvarnej kultúry v Padine, Kovačici, Pivnici, Hložanoch a Kulpíne a odchode do dôchodku, ako sa sama priznala, svoj druhý domov našla medzi členmi Združenia petrovských výtvarných umelcov vo svojom rodisku. Za posledných desať rokov ju bolo možné často stretnúť na výtvarníckych podujatiach. Je aktívna a nevzdáva sa umenia, tvorby, lebo ako sa i sama vyznala, pri tom sa vedľa každodenných domácich prác a starostí, upokojí.
V sobotu 28. marca vo výstavnej sieni ZPVU v Petrovci bolo slávnostné otvorenie samostatnej výstavy obrazov Anny Babiakovej. Doteraz samostatne vystavovala v Padine, Pivnici, Kulpíne, Jánošíku, Petrovci, ale oveľa viac vystavovala na kolektívnych výstavách.
Predsedníčka ZPVU Ivana Struhárová privítala prítomných na dvojitom podujatí. Vedľa obrazov A. Babiakovej vystavené boli aj umelecky omaľované kraslice členov tohto združenia. O samotnej autorke a jej práci hovoril výtvarník a pedagóg Michal Ďurovka z Kysáča. Viacero skladieb na syntetizátore v tvare hudobných predelov zahrala hudobníčka Marína Kaňová. Na záver sa všetkým prihovorila i samotná autorka Babiaková a kurátorovi výstavy a hudobníčke sa zavďačila aj svojimi obrazmi. Za Babiakovej dlhoročnú obetavú prácu v ZPVU sa vedenie združenia primerane zavďačilo aj autorke.
Anna Babiaková sa narodila 6. júna 1949 v Báčskom Petrovci, kde zakončila aj základnú školu. V Novom Sade absolvovala strednú školu a štúdium v odbore výtvarnej kultúry v Belehrade. Pracovala ako výtvarná pedagogička v základných školách a dala si záležať pri práci s deťmi, o čom svedčia aj získané ceny jej žiakov na rôznych celoštátnych, ako aj medzinárodných súťažiach. Často účinkuje na výtvarných táboroch. Žije v Kulpíne, kde má útulný ateliér.
Akademický maliar Michal Ďurovka vo svojom príhovore ozrejmil: „Samostatná výstava maliarky Anny Babiakovej predstavuje výber z jej aktuálnej tvorby, v ktorej sa prirodzene prepája osobná skúsenosť s vizuálnou pamäťou kultúrneho dedičstva. Autorka pracuje vo veľkých formátoch, ktoré jej umožňujú rozvinúť maliarske gesto aj materiálovú štruktúru do výraznej, priestorovo pôsobiacej podoby. Charakteristickým prvkom jej tvorby je vedomá práca s recyklovanými textíliami – fragmentmi tradičných slovenských krojov, sukieň, opleciek, záster, ručníkov, tkaných uterákov či obrusov. Tieto materiály, z Báčky, Banátu a Sriemu, ktoré boli zoskupené v ateliéri Miry Brtovej v Starej Pazove, poznačené časom a používaním, jedinečným spôsobom vstupujú do maliarskeho procesu Anny Babiakovej, ako nositelia pamäti a identity. Autorka ich transformuje a oživuje prostredníctvom akrylovej maľby, olejomaľby a kombinovaných techník, čím vzniká vrstvený vizuálny jazyk na rozhraní maľby a objektu.“
Ďurovka ďalej dodal, že motívovo sa jej tvorba pohybuje v blízkosti prírody, že sa objavujú tu stromy, kvetinové zátišia či slnečnice. „Nejde však o deskriptívne zobrazenia, ale o skôr symbolické a atmosférické interpretácie, v ktorých sa prírodné prvky stávajú prostriedkom kontemplácie a vnútorného pokoja. Maliarsky rukopis pôsobí uvoľnene, miestami až intuitívne, čo odráža autorkin osobný vzťah k tvorbe ako k priestoru oddychu a sústredenia. Stretáva sa tu citlivá introspekcia s premyslenou prácou s farebnou škálou. Autorka dokáže využiť maliarske médium nielen ako prostriedok vizuálneho zobrazenia, ale aj ako nástroj emocionálneho sprostredkovania. Jej obrazy pôsobia ako tiché výpovede, ktoré si vyžadujú pozorného diváka. Výstava ponúka pohľad na súčasné spracovanie tradičných slovenských vzoriek, ktoré sú prostredníctvom autorskej interpretácie zbavené folklórnej doslovnosti a posunuté do kontextu súčasného vizuálneho umenia. Tvorba Anny Babiakovej tak otvára dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou, medzi materiálom a maliarskym gestom, medzi tradíciou a individuálnym výtvarným jazykom,“ povedal Ďurovka.
Obe výstavy vo výstavnej sieni ZPVU budú sprístupnené verejnosti do 28. apríla.