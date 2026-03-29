S príchodom prvých teplejších dní začali včelári s kontrolami včelstiev po zimnom období. Ide o jedno z najdôležitejších období v roku, keď sa rozhoduje o sile a kondícii včelstiev pred hlavnou sezónou.
Prvé jarné prehliadky by sa mali vykonávať pri stabilnejších teplotách, ideálne nad 12 až 14 stupňov Celzia, keď sú včely aktívne a nehrozí ich zbytočné ochladenie. Cieľom kontroly je zistiť, v akom stave včelstvo prezimovalo, či má dostatok zásob a či je matka prítomná a kladie vajíčka.
Včelári by mali v prvom rade skontrolovať množstvo zásob – najmä medu a peľu. Ak sú zásoby nedostatočné, je potrebné včelstvo prikrmovať, najčastejšie cukrovým roztokom alebo medocukrovým cestom. Nedostatok potravy patrí medzi najčastejšie príčiny oslabenia alebo úhynu včelstiev po zime.
Dôležitým ukazovateľom vitality je aj prítomnosť plodu. Rovnomerné kladenie vajíčok signalizuje zdravú a výkonnú matku. Naopak, nepravidelný plod alebo jeho absencia môže poukazovať na problém, ktorý si vyžaduje zásah.
Pozornosť treba venovať aj čistote úľa. Po zime sa odporúča odstrániť podmet, vyčistiť dno úľa a v prípade potreby vymeniť staré alebo poškodené rámiky. Tým sa znižuje riziko šírenia chorôb a zlepšujú sa podmienky pre ďalší rozvoj včelstva. Včelári by zároveň mali sledovať zdravotný stav včiel. Osobitnú pozornosť treba venovať výskytu chorôb a škodcov, predovšetkým roztoča Varroa destructor. Včasné odhalenie problémov je kľúčové pre úspešnú sezónu.
Dôležitým krokom je aj zabezpečenie dostatočného prísunu vody v blízkosti úľov. Včely ju potrebujú na riedenie potravy a udržiavanie optimálnej teploty v úli.