V Kovačici včera prebiehala oblastná súťaž zo slovenčiny, na ktorej si svoje vedomosti preverili žiaci z Aradáča, Jánošíka, Kovačice a Padiny.
Pred samotnou súťažou odznel uvítací program, v ktorom báseň zarecitovala Melánia Bešková a ľudovú pieseň zaspievala Maša Košútová. Program moderoval Andrej Čížik. Slova sa ujala aj riaditeľka školy Anička Bírešová a v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny resp. Výboru pre vzdelávanie sa prihovorila Tatjana Bovdišová.
Najlepšie výsledky spomedzi žiakov 5. ročník dosiahli Alena Búriková z Aradáča, 6. ročníka Leona Majdlenová z Padiny, 7. ročníka Tamara Kuľová z Padiny a Karol Lukač z Kovačice a najlepšie výsledky medzi žiakmi 8. ročníka mali Sára Mlynárčeková z Kovačice a Tea Trnovská z Padiny. Konečné výsledky budú zverejnené neskoršie.