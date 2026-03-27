Populárne a masové podujatie Spolku vinohradníkov a vinárov Kulpína sa uskutoční aj tento rok. V poradí 18. Veľkú noc v Kulpíne usporiadajú na Veľkonočnú nedeľu 5. apríla. Ide o tradičnú súťaž výrobcov vína a domácich klobás, ktorá sa pred rokmi konala v kulpínskom kaštieli, no pre čoraz väčší záujem sa už roky usporadúva v Poľovníckom dome PS Fazan Kulpín.
Kulpínski vinári vyzývajú záujemcov, aby sa zapojili do tohtoročnej súťaže a informujú, že na Kvetnú nedeľu 29. marca v Poľovníckom dome PS Fazan Kulpín sa bude konať odovzdávanie vzoriek vína (3 x 0,7 l) a domácej klobásy (1 kus). Účastnícky poplatok je 600 dinárov za každú vzorku vína, pričom za vzorku klobásy sa poplatok neplatí.
Vyhodnotenie prijatých vzoriek vína a klobás sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla. Vyvrcholenie podujatia a slávnostné vyhlásenie výsledkov je naplánované na Veľkonočnú nedeľu o 17. hodine v Poľovníckom dome v Kulpíne.