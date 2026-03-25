Primátor Nového Sadu Žarko Mićin odovzdal včera Domu zdravia Nový Sad 150 počítačov, zabezpečených z mestského rozpočtu. Počítače prevzala Dr. Tatjana Pokuševská, úradujúca riaditeľka.
Ako povedal, od prijatia nového zákona o zdravotnej starostlivosti mesto už nie je zakladateľom Domov zdravia, no vlani predsa zabezpečili prostriedky na nákup 150 počítačov, ktoré včera oficiálne odovzdali, vrátane povinných licencií na softvér.
„Počítače umožnia lekárom rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu a starostlivosť o pacientov. Nákup počítačov je súčasťou širšieho investičného cyklu, ktorý odštartoval v roku 2012, v hodnote 894 miliónov dinárov. Okrem počítačov, ktoré sme dnes odovzdali, sme tento rok plánovali nákup piatich EKG prístrojov, ORL vybavenia, ultrazvukového prístroja pre gynekológiu, moderného digitálneho RTG prístroja, ako aj vybavenia pre zubnú techniku. Zabezpečíme aj tri vozidlá pre organizovanie domácich návštev, vzhľadom na rastúce potreby poskytovania zdravotných služieb v domácom prostredí,“ povedal primátor Mićin.
Úradujúca riaditeľka Domu zdravia Nový Sad Tatjana Pokuševská poďakovala za dar a zdôraznila, že vybavenie veľmi pomôže pri každodenných činnostiach všetkých zamestnancov.