Aj v Starej Pazove si včera pripomenuli deň, keď 24. marca 1999 začalo NATO bombardovanie Spolkovej republiky Juhoslávie.
Pred pomníkom v centre Starej Pazovy, po vzdanej minútke ticha, nasledovalo kladenie kvetov a vencov k pomníku, kde sú vypísané mená a priezviská zahynutých vojakov v NATO agresii zo Staropazovskej obce. V agresii zahynuli: Dušan Ivančević (1978 – 1999), Zdenko Bzovský (1978 – 1999), Krsta Muminović (1978 – 1999), Branimir Krnjajić (1979 – 1999), Vladimir Kováč (1961 – 1999) a Dragan Repija (1959 – 1999).
Príbuzným padlých vojakov, predstaviteľom lokálnej samosprávy a príslušníkom Vojska Srbska z 204. vzduchovo-leteckej brigády v Batajnici sa prihovoril Blagoje Jekić, predseda Organizácie bojovníkov Obce Stará Pazova – Sriem. Pripomenul začiatok leteckého útoku na našu krajinu a vyzdvihol tragické ľudské obete. Zároveň poďakoval Obci Stará Pazova za podporu pri pripomínaní významných dátumov našej histórie a za podporu činnosti bojovníckej organizácie.