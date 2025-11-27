Na Novosadskom veľtrhu dnes otvorili 56. ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu, ktorý potrvá do soboty 29. novembra. Partnerskou krajinou je Severné Macedónsko a z toho dôvodu otvorenia sa zúčastnil aj minister kultúry a cestovného ruchu Severného Macedónska Zoran Ljutkov.
Veľtrh otvoril pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a cestovný ruch Nenad Ivanišević, ktorý okrem iného zdôraznil, že investície do cestovného ruchu sú dôležitou zložkou rozvoja miest a celej pokrajiny, a z toho dôvodu pokrajina pre túto oblasť vyčleňuje významné prostriedky.
Medzi hosťami bol aj primátor Nového Sadu Žarko Mićin, ktorý povedal, že sa Mesto Nový Sad aj naďalej bude venovať rozvoju cestovného ruchu.
Tohtoročného veľtrhu sa zúčastňuje vyše 200 vystavovateľov z 10 krajín a pre všetkých návštevníkov pripravili bohatý kultúrny a gastronomický program, ako aj zľavy pre zimné a letné dovolenky.