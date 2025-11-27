V Kultúrnom centre Chalupka na prízemí budovy kovačického Domu kultúry je nainštalovaná výstava Dve strany Hany s výtvarnými prácami dvoch mladých autoriek z Kovačice, Hany Barcovej a Hany Krišanovej. Ide o olejomaľby a kresby vypracované rôznymi technikami a výstavu si možno pozrieť do 4. decembra.
Hana Barcová (2008) na svojich obrazoch a kresbách znázorňuje svet osobnej fantázie a inšpiruje sa hudbou, ktorej vplyv vidno aj v svojráznej „alternatívnej“ poetike jej prác.
V texte v sprievodnom katalógu sa uvádza, že štýl tejto autorky sa stále mení a pri každej práci skúša nové tvorivé možnosti s použitím rôznych farieb, tvarov a detailov. Používa olejové farby a uhlie, ako aj akrylové farby a grafit.
Hana Krišanová (2010) inšpiráciu nachádza v prírode, architektúre a zvieratách.
Pri vytváraní svojich prác kladie dôraz na precíznosť a detailnosť a najradšej používa grafit, drevené ceruzky, uhlie a akvarelové farby. Často maľuje aj olejovými farbami.
Pod organizáciu výstavy sa podpisujú KC Chalupka a združenie TUK.