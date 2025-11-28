Jeden z najväčších futbalistov v dejinách, Portugalčan Cristiano Ronaldo, ako aj viacerí jeho spoluhráči z reprezentácie, si veľmi prajú stať sa majstrami sveta. Po tom, ako v poslednom kole kvalifikácie na Mundial 2026 Portugalsko deklasovalo Arménsko až 9 : 1, Bruno Fernandes vyhlásil, že si Ronaldo zaslúži získať svetový titul a že on i ostatní spoluhráči urobia všetko pre to, aby mu tento sen splnili.
V každom prípade treba s Portugalskom seriózne počítať. Aj keď na budúcoročnom šampionáte nebudú medzi najväčšími favoritmi, určite nebude prekvapením, ak sa dostanú až do záverečných kôl.
Dobrý úvod svojim starším kolegom pripravili portugalskí kadeti, ktorí sa na majstrovstvách sveta U17 v Katare vo štvrtok stali práve šampiónmi sveta. Mladučkí portugalskí futbalisti totiž vo finále porazili Rakúsko výsledkom 1 : 0 a získali svoju prvú trofej na kadetskom Mundiale.
Tento turnaj bol zároveň svojráznym ukazovateľom pre FIFA a futbalovú verejnosť, ako by mohlo vyzerať seniorské podujatie v Mexiku, Kanade a USA, keďže v Katare po prvý raz v dejinách hralo až 48 reprezentácií. Rozdiel je len v tom, že turnaj U17 netrval tak dlho, ako bude trvať Mundial, keďže sa jednotlivé zápasy hrali v rovnakých termínoch, čo predsa na seniorskej úrovni nebude prípustné.
Portugalsko na ceste k zlatu obsadilo v skupine B druhé miesto – porazilo Novú Kaledóniu a Maroko, no prehralo s Japonskom, ktoré tak finišovalo ako prvé. Neskoršie Portugalčania eliminovali Belgicko, potom Mexiko a vo štvrťfinále aj Švajčiarsko.
V semifinále za rivala mali Brazíliu a po remíze 0 : 0 Portugalčania lepšie strieľali penalty a prebojovali sa do finále. V tom, ako sme spomenuli, porazili Rakúsko, ktoré tak označujeme za najpríjemnejšie prekvapenie.
Na majstrovstvách sveta mladších kategórii sa neraz stalo, že o trofej bojovali reprezentácie, ktoré na seniorskej úrovni nie sú v záverečných kolách. Preto Rakúsku treba gratulovať, lebo skutočne dosiahlo veľký úspech. Mladí Rakúšania v skupine L boli prví – porazili Mali, Nový Zéland a Saudskú Arábiu. V eliminačných kolách prekonali radom Tunisko, potom Anglicko, vo štvrťfinále Japonsko a v semifinále Taliansko.
Obe reprezentácie, ktoré vystúpili vo finále, tak dosiahli najväčší úspech v dejinách v tejto vekovej kategórii. Portugalsko získalo prvú trofej na šampionátoch U17 a Rakúsko prvýkrát v dejinách hralo vo finále.
Rovnaký formát bude aj na Mundiale 2026
Práve skončené majstrovstvá sveta futbalistov do 17 rokov boli 20. ročníkom tohto turnaja. Išlo zároveň o posledný turnaj s dvojročným cyklom a prvý v novom ročnom cykle, ktorý FIFA prijala pre túto vekovú kategóriu.
Obhajcom titulu bolo Nemecko, ktoré získalo svoj prvý titul v roku 2023, ale Nemci boli vyradení už v prvom eliminačnom kole proti Burkina Faso.
Ak na základe jednotlivých zápasov, ktoré sme mali možnosť sledovať v Katare na kadetskom šampionáte, rozhodnutie FIFA rozšíriť aj seniorský turnaj na 48 tímov sa nejaví ako najšťastnejší krok – aspoň nie z hľadiska kvality futbalu. Dosiahnuté boli totiž jednotlivé veľmi vysoké víťazstvá jedných a ťažké prehry druhých. Maroko porazilo Novú Kaledóniu 16 : 0, Fidži ukončili účinkovanie v skupine gólovým skóre 0 : 20, Haiti proti Anglicku prehralo 1 : 8 a výrazné prehry zaznamenali aj El Salvador, Honduras, Tadžikistan a Panama.
Aj v seniorskej konkurencii na Mundiale budú hrať Haiti, Curacao, Jordánsko… Ich postup je absolútne legitímny a zaslúžený, no otázne je, či by mali šancu kvalifikovať sa aj v tradičnom formáte so 32 účastníkmi. Fanúšikovia sa preto obávajú, že rozdiel v kvalite bude príliš veľký a že majstrovstvá by mohli poznačiť podobné výsledky, ako na kadetskom turnaji.
Napriek všetkému je nepravdepodobné, že FIFA uzná chybu a vedená iba finančným ziskom je očividné, že je všetko iné v druhom pláne.