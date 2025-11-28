Minister pre európske integrácie Nemanja Starović sa včera v Haagu stretol s generálnou riaditeľkou pre európske záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva Heleen Bakker.
Ako sa uvádza v oznámení, Starović informoval o pokroku, ktorý Srbsko dosiahlo v reformnom procese v predchádzajúcom období, ako aj o ďalších plánoch v oblasti európskych integrácií.
„Dôkladný prístup k rokovaciemu procesu, založený na aktívnej úlohe všetkých inštitúcií vlády Srbska, predstavuje jasný dôkaz oddanosti Srbska procesu európskych integrácií,“ povedal minister.