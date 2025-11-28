Premiéra novej inscenácie Prisahám na vlastnú mať! v réžii Svetlany Gaškovej, ktorú organizuje Divadlo VHV v Báčskom Petrovci, sa uskutoční zajtra o 19.00 h v sieni Slovenského vojvodinského divadla.
Ako uvádzajú z petrovského divadla, inscenácia Prisahám na vlastnú mať, ktorá vznikla na motívy hry Rodinné príbehy autorky Biljany Srbljanovićovej, sa zameriava na rodinné vzťahy, traumu, konflikty a dynamiku medzi rôznymi generáciami.
Zaoberá sa aj témou rozpadnutých rodín, dysfunkčných vzťahov a komplikovanej komunikácie medzi rodičmi a deťmi. V inscenácii sú použité humorné, ale aj dramatické prvky na zobrazenie konfliktov, ktoré sa v rodinách vyskytujú.
Postavy aktívne používajú vulgarizmy. Predstavenie nie je vhodné pre divákov mladších ako 14 rokov.