Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes prijal prezidenta Demokratickej republiky Kongo Félixa Antoina Tshiseka Tshilombu, ktorý na úradnej návšteve Srbska pobudne do zajtra.
V rámci návštevy delegácie z Konga podpísané boli štyri bilaterálne dokumenty, a to list o úmysloch medzi ministerstvami vnútra Srbska a Demokratickej republiky Kongo, memorandum o porozumení medzi ministerstvami zahraničných veci oboch krajín.
Podpísané bolo aj memorandum o porozumení o spolupráci medzi Diplomatickou akadémiou Ministerstva zahraničných vecí Srbska a Diplomatickou akadémiou Ministerstva zahraničných vecí Konga, ako aj memorandum o porozumení medzi ministerstvami športu.
„Dokumenty, ktoré sú dnes podpísané, znamenajú, že budeme mať častejšie konzultácie o všetkých otázkach, ale dnes sme hovorili aj o konkrétnej spolupráci. Urobíme všetko pre to, aby sme im pomohli urýchlene rozvíjať poľnohospodársku činnosť,“ povedal okrem iného prezident Vučić.